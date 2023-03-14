Кафе, такси и ночлег. Вот какой сервис для собак появился в Индии

И кафе, и такси, и доставка, еще и ночлег, если надо. Новый сервис, ориентированный на дворняжек, появился в Индии. Проект в городе Индор зарождался как благотворительный, но для его подпитки требуется и коммерческое направление.
И кафе, и такси, и доставка, еще и ночлег, если надо. Новый сервис, ориентированный на дворняжек, появился в Индии. Проект в городе Индор зарождался как благотворительный, но для его подпитки требуется и коммерческое направление.
Балрадж Джала, владелец сервиса «Doggy Dhaba»:
Как только началась изоляция из-за коронавируса, у людей начались проблемы с кормлением собак, поэтому я и моя команда взялись за это. Мы делаем и доставляем пирожные и другие товары для псов. Есть много ресторанов для людей, но мы открылись, потому что должны быть закусочные и для собак.
Ваншика Шримал, клиент:
Когда я впервые сделала заказ, они доставили блюдо с овощной смесью, это было очень хорошо. На лицо положительный результат для обеих моих собаках. Их вес и шерсть улучшились.
Сбалансированное питание – то, на что делают упор представители команды. Бизнес организовали муж и жена. На вырученные деньги они подкармливают бездомных собак. Ну а клиентам с деньгами не только предлагают доставку корма животным, но и услуги по предоставлению временного жилья собакам, хозяева которых находятся в отъезде.
В отель питомца доставят вот на таком такси.
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