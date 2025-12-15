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В Гааге прошли марши против наплыва беженцев

15 декабря 2025 08:52
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В Нидерландах начались антимигрантские протесты. В Гааге сотни человек прошли маршем по улицам города, требуя от правительства остановить приток беженцев в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гааге прошли марши против наплыва беженцев-2

Демонстранты призвали активнее бороться с наплывом мигрантов, ужесточить законодательство в этой сфере, а также упростить процесс депортации нелегалов. Протестующие разочарованы политикой властей, которые не ставят свой народ на первое место, а больше уделяют внимания беженцам. 

Из-за этого в Нидерландах падает уровень жизни: возникла нехватка жилья и выросли цены в магазинах. При этом значительная часть бюджетных средств уходит не на решение проблем населения, а на социальные пособия приезжим.

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