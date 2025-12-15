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17 человек погибли в результате ДТП со школьным автобусом в Колумбии

15 декабря 2025 08:34
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17 человек погибли в результате ДТП со школьным автобусом в Колумбии-0

В департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии школьный автобус с выпускниками упал в пропасть высотой более 20 метров. Семнадцать человек погибли, еще около 20 получили ранения, а некоторые пассажиры считаются пропавшими без вести. Об этом пишет газета El Tiempo.

В автобусе находились 16-18-летние подростки, которые сами организовали поездку, чтобы отпраздновать окончание школы. Они возвращались без сопровождения учителей. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Губернатор Антиокии Андрес Хулиан Рендон назвал этот инцидент тяжелым днем для региона. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, ведется расследование причин трагедии.

Фото: pixabay

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