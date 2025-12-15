Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия сможет через суд оспорить заморозку резервов в ЕС и вернуть средства, а Европа должна будет покрыть затраты Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что использование российских активов без согласия Банка России незаконно и наносит ущерб финансовой системе.

После начала специальной операции ЕС и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов РФ – более 200 миллиардов евро – на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ограничила доступ к активам иностранных инвесторов из недружественных стран.

Европейская комиссия пытается добиться от Бельгии соглашения об использовании для финансирования Украины российских средств в размере до 210 миллиардов евро, но премьер-министр Бельгии назвал эту идею воровством и допускает возможность обращения в суд.

Франция сообщила, что решение о введении конфискации может быть принято на саммите ЕС 18 декабря. Банк Российской Федерации уже подал иск к Euroclear на сумму более 18 триллионов рублей.

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