Хосе Антонио Каст победил на президентских выборах в Чили

В Чили новый президент. Убедительную победу на выборах одержал Хосе Антонио Каст. Он набрал более 58 % голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

59-летний политик известен крайне правыми взглядами. Он призывал к строительству стен на границах, размещению войск в районах с высоким уровнем преступности и депортации всех незаконно находящихся в стране мигрантов и является сторонником чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

По мнению политологов, именно обещания покончить с преступностью в государстве привлекло внимание избирателей.