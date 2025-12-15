Хосе Антонио Каст победил на президентских выборах в Чили

В Чили новый президент. Убедительную победу на выборах одержал Хосе Антонио Каст. Он набрал более 58 % голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Чили новый президент. Убедительную победу на выборах одержал Хосе Антонио Каст. Он набрал более 58 % голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
59-летний политик известен крайне правыми взглядами. Он призывал к строительству стен на границах, размещению войск в районах с высоким уровнем преступности и депортации всех незаконно находящихся в стране мигрантов и является сторонником чилийского диктатора Аугусто Пиночета.
По мнению политологов, именно обещания покончить с преступностью в государстве привлекло внимание избирателей.
Хосе Антонио Каст, президент Чили:
Здесь победил не один человек, не партия. Здесь победила Чили, победила надежда, надежда жить без страха – того страха, который мучает семьи. Победила Чили, которая работает, Чили, которая встает рано.
Каст предложил нелегальным мигрантам покинуть страну до марта. В противном случае они будут депортированы насильно и не смогут вернуться в Чили. Кроме того, президент пообещал увеличить финансирование силовых структур и развивать частный бизнес.