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Хосе Антонио Каст победил на президентских выборах в Чили

15 декабря 2025 08:46
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В Чили новый президент. Убедительную победу на выборах одержал Хосе Антонио Каст. Он набрал более 58 % голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хосе Антонио Каст победил на президентских выборах в Чили-2

59-летний политик известен крайне правыми взглядами. Он призывал к строительству стен на границах, размещению войск в районах с высоким уровнем преступности и депортации всех незаконно находящихся в стране мигрантов и является сторонником чилийского диктатора Аугусто Пиночета. 

По мнению политологов, именно обещания покончить с преступностью в государстве привлекло внимание избирателей. 

Хосе Антонио Каст победил на президентских выборах в Чили-4

Хосе Антонио Каст, президент Чили:
Здесь победил не один человек, не партия. Здесь победила Чили, победила надежда, надежда жить без страха – того страха, который мучает семьи. Победила Чили, которая работает, Чили, которая встает рано.

Хосе Антонио Каст победил на президентских выборах в Чили-6

Каст предложил нелегальным мигрантам покинуть страну до марта. В противном случае они будут депортированы насильно и не смогут вернуться в Чили. Кроме того, президент пообещал увеличить финансирование силовых структур и развивать частный бизнес. 

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