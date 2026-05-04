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В Польше все больше жителей недовольны деятельностью премьер-министра

04 мая 2026 13:50
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Жители Польши все меньше доверяют своему правительству. Это доказывают результаты последнего соцопроса, проведенного Национальной исследовательской группой. Он показывает, что рейтинг одобрения премьер-министра падает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше все больше жителей недовольны деятельностью премьер-министра-2

Больше половины жителей страны – почти 52 % опрошенных – оценили работу Туска и его кабмина, как очень плохую. Людей, которые считают иначе, набралось чуть более четверти. Особенно тревожным для правительства, по мнению социологов, является большое количество равнодушных. Более 20 % отказались оценивать деятельность премьера, так как не видят результатов его работы. В марте недовольных было около 49 %, а сторонников кабмина – 31 %.

# Польша

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