В Финляндии прекратят экспериментальные выплаты безработным

Она подразумевает ежемесячное финансирование безработных граждан в возрасте от 25 до 28 лет. Размер безвозмездных выплат составляет 560 евро. Завершить исследование власти намерены к концу 2018 года. Причины такого решения озвучены не были. К середине 2019 итоги программы будут оглашены гражданам.