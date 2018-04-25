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В Финляндии прекратят экспериментальные выплаты безработным

25 апреля 2018 09:17
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Новости Финляндии. В Финляндии закрывают экспериментальную программу выплат безусловного базового дохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии прекратят экспериментальные выплаты безработным-1

Она подразумевает ежемесячное финансирование безработных граждан в возрасте от 25 до 28 лет. Размер безвозмездных выплат составляет 560 евро. Завершить исследование власти намерены к концу 2018 года. Причины такого решения озвучены не были. К середине 2019 итоги программы будут оглашены гражданам.

# Фотофакт # Необычное

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