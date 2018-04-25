Неизвестные ворвались в церковь и открыли огонь по людям в Нигерии

Новости Нигерии. Без малого 20 человек погибли в результате нападения на деревню Аяр Мбалом в Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники ворвались в храм во время утреннего богослужения и открыли огонь по прихожанам. После этого бандиты ограбили и подожгли несколько десятков домов.