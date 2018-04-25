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Неизвестные ворвались в церковь и открыли огонь по людям в Нигерии

25 апреля 2018 09:12
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Новости Нигерии. Без малого 20 человек погибли в результате нападения на деревню Аяр Мбалом в Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные ворвались в церковь и открыли огонь по людям в Нигерии-1

Злоумышленники ворвались в храм во время утреннего богослужения и открыли огонь по прихожанам. После этого бандиты ограбили и подожгли несколько десятков домов.

Неизвестные ворвались в церковь и открыли огонь по людям в Нигерии-4

Вероятнее всего, к атаке причастны пастухи-кочевники, которые враждуют с оседлыми жителями из-за раздела земель. От таких набегов за последние несколько лет в штате Бенуэ погибли около 300 местных жителей.

# Фотофакт # Стрельба

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