Неизвестные ворвались в церковь и открыли огонь по людям в Нигерии

Новости Нигерии. Без малого 20 человек погибли в результате нападения на деревню Аяр Мбалом в Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нигерии. Без малого 20 человек погибли в результате нападения на деревню Аяр Мбалом в Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленники ворвались в храм во время утреннего богослужения и открыли огонь по прихожанам. После этого бандиты ограбили и подожгли несколько десятков домов.
Вероятнее всего, к атаке причастны пастухи-кочевники, которые враждуют с оседлыми жителями из-за раздела земель. От таких набегов за последние несколько лет в штате Бенуэ погибли около 300 местных жителей.