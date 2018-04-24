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В Китае на пожаре в караоке-баре погибли 18 человек. Основная версия – поджог

24 апреля 2018 12:57
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Новости Китая. В ночь на 24 апреля в провинции Гуандун Китая загорелся караоке-бар.  

В Китае на пожаре в караоке-баре погибли 18 человек. Основная версия – поджог-1

Как сообщает CCTV, пожар начался в 00:30. В огне погибли 18 человек, ещё пятеро получили травмы. К месту происшествия выехали медработники, спасатели и сотрудники милиции. Пожар был оперативно потушен.  

Основная версия пожара – поджог. За поимку подозреваемого местная полиция предложила 200 тысяч юаней (более 30 тысяч долларов). Подозреваемый задержан.  

# Пожар

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