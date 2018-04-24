В Китае на пожаре в караоке-баре погибли 18 человек. Основная версия – поджог

Новости Китая. В ночь на 24 апреля в провинции Гуандун Китая загорелся караоке-бар.

Как сообщает CCTV, пожар начался в 00:30. В огне погибли 18 человек, ещё пятеро получили травмы. К месту происшествия выехали медработники, спасатели и сотрудники милиции. Пожар был оперативно потушен.

Основная версия пожара – поджог. За поимку подозреваемого местная полиция предложила 200 тысяч юаней (более 30 тысяч долларов). Подозреваемый задержан.