В Бразилии пьяный водитель протаранил детский сад: 8 детей в больнице

Новости Бразилии. ЧП в Бразилии: пьяный водитель въехал в здание детского сада. В этот момент в помещении находились 24 ребенка и воспитательница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. ЧП в Бразилии: пьяный водитель въехал в здание детского сада. В этот момент в помещении находились 24 ребенка и воспитательница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под колесами автомобиля оказались 8 малышей, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. За жизнь одного борются медики.
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Водитель задержан.