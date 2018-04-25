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В Бразилии пьяный водитель протаранил детский сад: 8 детей в больнице

25 апреля 2018 07:39
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Новости Бразилии. ЧП в Бразилии: пьяный водитель въехал в здание детского сада. В этот момент в помещении находились 24 ребенка и воспитательница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии пьяный водитель протаранил детский сад: 8 детей в больнице-1

Под колесами автомобиля оказались 8 малышей, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. За жизнь одного борются медики.

В Бразилии пьяный водитель протаранил детский сад: 8 детей в больнице-4

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Водитель задержан.

# Фотофакт # Авария в Бразилии

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