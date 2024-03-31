В Финляндии не исключают вариант отправки в Украину войск Запада

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в своем интервью Financial Times не исключает возможность отправки в Украину военных стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что в настоящее время для этого не время, но все возможно в будущем. Президент Франции Макрон заявлял о своем стремлении делать все для того, чтобы Россия «не выиграла войну». Однако многие лидеры стран Европы, в том числе канцлер Германии Шольц, заявили, что не планируют вводить свои войска в Украину.

Кремль предупреждает, что подобный шаг приведет к прямой стычке с НАТО. Президент РФ Владимир Путин отметил, что введение в Украину европейского воинского контингента не приведет к изменению ситуации на поле боя.