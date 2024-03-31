МО РФ: средства ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ над Ярославской областью

В Министерстве обороны РФ сообщили, что три беспилотника Украины были уничтожены над территорией Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 06:00 по московскому времени была пресечена попытка теракта с применением беспилотников, отмечают в ведомстве.

Губернатор области Михаил Евраев позднее сообщил, что обошлось без жертв и разрушений.

Ранее, в середине марта, Украина пыталась напасть на Ярославскую область с использованием дронов, но тогда удалось ликвидировать 4 беспилотника. ВСУ постоянно используют дроны для атак на российские регионы, однако системам ПВО удается перехватывать эти аппараты.