В Финляндии могут принять решение о возвращении беженцев из Украины на родину

Финляндия планирует вернуть беженцев из Украины, но порог для такого решения остается высоким. Новая политика основывается на наличии в Украине безопасных районов. Об этом пишет РИА Новости.

В этом году были приняты три решения о возвращении, одно из которых было связано с правонарушениями. Выполнение решений входит в обязанности полиции и пограничной службы. По словам инспектора полиции Янне Лепсу, запрет на выдворение украинских беженцев находится на стадии пересматривания.