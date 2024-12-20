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В Финляндии могут принять решение о возвращении беженцев из Украины на родину

20 декабря 2024 12:46
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Финляндия планирует вернуть беженцев из Украины, но порог для такого решения остается высоким. Новая политика основывается на наличии в Украине безопасных районов. Об этом пишет РИА Новости.

В Финляндии могут принять решение о возвращении беженцев из Украины на родину-1

Фото: pixabay

В этом году были приняты три решения о возвращении, одно из которых было связано с правонарушениями. Выполнение решений входит в обязанности полиции и пограничной службы. По словам инспектора полиции Янне Лепсу, запрет на выдворение украинских беженцев находится на стадии пересматривания.

# Международная политика # Финляндия

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