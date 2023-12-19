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В Евросоюзе ввели правило No Russia

19 декабря 2023 13:28
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В двенадцатый пакет санкций против России ЕС ввел новые контрактные условия для экспортеров, запрещающие реэкспорт чувствительных товаров в Россию из остальных стран (No Russia clause). Об этом пишет РИА Новости.

Решение предусматривает обязанность экспортеров ЕС запрещать реэкспорт в РФ чувствительных товаров и технологий при продаже в третью страну. Исключения будут только для стран-партнеров. Новая норма вступит в силу 20 марта 2024 года.

В этот понедельник Совет ЕС одобрил 12-й пакет мер против России, включая экономические ограничения и расширенный список персональных санкций. Пакет также включил в себя ограничения на импорт российских алмазов и новые импортные и персональные ограничения.

# Международная политика

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