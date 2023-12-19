Шойгу: ВСУ с начала СВО потеряли более 383 тысяч бойцов

С момента начала специальной операция ВСУ потеряли более 383 тысяч военных убитыми и ранеными, 14 тысяч танков и боевых машин, 553 самолетов и 259 вертолетов, а также 8,5 тысяч единиц артиллерии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости. Он отметил, что противник оказался стопорен, не сумев пройти фортификационную линию РФ.

Также по данным министра обороны РФ, в ходе начавшегося 4 июня контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет и 766 танков, в том числе 37 «Леопардов». Потери составили 23 вертолета и 2 348 единиц бронетехники, в том числе 50 Bradley.