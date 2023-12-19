Прямой эфир

Шойгу: ВСУ с начала СВО потеряли более 383 тысяч бойцов

19 декабря 2023 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С момента начала специальной операция ВСУ потеряли более 383 тысяч военных убитыми и ранеными, 14 тысяч танков и боевых машин, 553 самолетов и 259 вертолетов, а также 8,5 тысяч единиц артиллерии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости. Он отметил, что противник оказался стопорен, не сумев пройти фортификационную линию РФ.

Также по данным министра обороны РФ, в ходе начавшегося 4 июня контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет и 766 танков, в том числе 37 «Леопардов». Потери составили 23 вертолета и 2 348 единиц бронетехники, в том числе 50 Bradley.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сальдо рассказал о взятии в плен польского наёмника ВСУ под Крынками
19 декабря 2023 11:59

Сальдо рассказал о взятии в плен польского наёмника ВСУ под Крынками

Минобороны РФ: за сегодня в Брянской области сбит третий беспилотник
19 декабря 2023 11:30

Минобороны РФ: за сегодня в Брянской области сбит третий беспилотник

В Китае устраняют последствия разрушительного землетрясения
19 декабря 2023 11:26

В Китае устраняют последствия разрушительного землетрясения