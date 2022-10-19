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Жители Великобритании массово пересели на велосипеды, чтобы экономить на топливе

19 октября 2022 20:47
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Новости Великобритании. Не только беды несет энергокризис. Например, в Британии люди массово пересели на велосипеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рост цен на топливо заставил жителей сменить автомобили на двухколесный транспорт.

Жители Великобритании массово пересели на велосипеды, чтобы экономить на топливе-1

Сегодня в Королевстве зафиксировано рекордное число велосипедистов с начала 1960-х годов. Это очередная попытка людей сократить свои расходы, поскольку страна по-прежнему находится в тяжелом экономическом положении. Правительство предлагает неэффективные решения, за что рискует быть осужденным собственными гражданами, а сами британцы с причиной случившегося справиться не в силах. Вот и приходится бороться с последствиями – своими интересными методами.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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