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Эксперты: экономика Эстонии находится в рецессии уже второй год

27 апреля 2023 06:51
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Новости Эстонии. Эстонские эксперты сделали суровый прогноз по поводу будущего страны. Второй год экономика прибалтийской республики находится в рецессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты: экономика Эстонии находится в рецессии уже второй год-1

Во-первых, слабый внешний спрос не позволяет предприятиям наращивать экспорт. Тем более, что быстрый рост цен ослабил его конкурентоспособность. А во-вторых, снижение покупательной способности сдерживает потребление. В итоге и внутри страны, и за ее пределами Эстония продает меньше товаров, чем ранее. Доходы государства падают, а компенсировать финансовые потери нечем.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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