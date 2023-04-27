Эксперты: экономика Эстонии находится в рецессии уже второй год

Новости Эстонии. Эстонские эксперты сделали суровый прогноз по поводу будущего страны. Второй год экономика прибалтийской республики находится в рецессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, слабый внешний спрос не позволяет предприятиям наращивать экспорт. Тем более, что быстрый рост цен ослабил его конкурентоспособность. А во-вторых, снижение покупательной способности сдерживает потребление. В итоге и внутри страны, и за ее пределами Эстония продает меньше товаров, чем ранее. Доходы государства падают, а компенсировать финансовые потери нечем.