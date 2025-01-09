Прямой эфир

В Европе растёт беспокойство из-за планов Трампа после инаугурации

09 января 2025 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Европе растет беспокойство из-за планов Трампа после инаугурации. О тревожности среди чиновников сообщают зарубежные СМИ. Направления американской политики на ближайшие четыре года вызывают вопросы на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе растёт беспокойство из-за планов Трампа после инаугурации-2

Как избранный республиканец проведет свой второй президентский срок – пожалуй, главная интрига как минимум этого года. По мнению журналистов, партнеры Вашингтона обеспокоены возможным ухудшением евроатлантических отношений в будущем. Повод для тревоги дал сам Трамп, который ранее заявил о планах присоединить Гренландию и получить контроль над Панамским каналом. В преддверии инаугурации, запланированной на 20 января, заявления политика воспринимаются гораздо более серьезно, чем ранее. На этом фоне в мире с большой неопределенностью ожидают возвращения республиканца в Белый дом.

# США # Дональд Трамп # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Экономика ФРГ находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет
09 января 2025 13:36

Экономика ФРГ находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет

Медведев рассказал, почему Пашинян вспомнит о членстве Армении в ОДКБ
09 января 2025 13:32

Медведев рассказал, почему Пашинян вспомнит о членстве Армении в ОДКБ

Трамп обсудил с сенаторами возможность присоединения Канады к США
09 января 2025 12:59

Трамп обсудил с сенаторами возможность присоединения Канады к США