В Европе растёт беспокойство из-за планов Трампа после инаугурации

В Европе растет беспокойство из-за планов Трампа после инаугурации. О тревожности среди чиновников сообщают зарубежные СМИ. Направления американской политики на ближайшие четыре года вызывают вопросы на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как избранный республиканец проведет свой второй президентский срок – пожалуй, главная интрига как минимум этого года. По мнению журналистов, партнеры Вашингтона обеспокоены возможным ухудшением евроатлантических отношений в будущем. Повод для тревоги дал сам Трамп, который ранее заявил о планах присоединить Гренландию и получить контроль над Панамским каналом. В преддверии инаугурации, запланированной на 20 января, заявления политика воспринимаются гораздо более серьезно, чем ранее. На этом фоне в мире с большой неопределенностью ожидают возвращения республиканца в Белый дом.