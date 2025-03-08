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Белоруски завоевали бронзу чемпионата России по лыжным гонкам в командном спринте

08 марта 2025 17:44
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Анна Королева и Анна Мачехина стали бронзовыми призерами чемпионата России по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят в Казани. 8 марта спортсменки определяли сильнейших в командном спринте свободным стилем. В женской квалификации наши девушки показали восьмой результат, однако в финале белорусский дуэт улучшил свои позиции и финишировал третьим. Победу одержали представительницы Татарстана, серебро у спортсменок Тюменской области. 

9 марта определятся победители и призеры в эстафетных гонках.

# Спортивные соревнования

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