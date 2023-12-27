В Эстонии железнодорожные перевозки сократились более чем в 7 раз

Перевозки по железным дорогам в Эстонии сократились более чем в семь раз за последние 15 лет. Оборот упал с 45 миллионов тонн до 6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перевозки по железным дорогам в Эстонии сократились более чем в семь раз за последние 15 лет. Оборот упал с 45 миллионов тонн до 6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ставит под сомнение целесообразность проекта таллинской кольцевой железной дороги, которую собирались построить в обход столицы, чтобы разгрузить от транзита товарных поездов центр города. Как прогнозируют аналитики, учитывая общее экономическое положение дел в Эстонии, данный проект останется нереализованным. Спад экономики страны в уходящем году, по оценкам экспертов, составит 3,5 % ВВП.