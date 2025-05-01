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В Эстонии запретили шествия и демонстрации на 9 Мая

01 мая 2025 16:59
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В Эстонии запретили День Победы. Публичные собрания, праздничные шествия и демонстрации в этот день теперь вне закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии запретили шествия и демонстрации на 9 Мая-2

Полиция балтийской республики будет задерживать и всех людей, которые помогали организовать подобные мероприятия. Такой ответ официального Таллина всем тем, кто когда-то освобождал в том числе и эстонскую землю от фашистов. 

Подобные запреты в странах Балтии не в новинку, но в этот раз все юридически жестко. За гражданами 9 Мая будет пристально следить полиция. Виновных, то есть тех, кто осмелится отметить День Победы, ждет суровое наказание: штраф в почти 2,5 тысячи евро или даже лишение свободы до года.

В Эстонии запретили шествия и демонстрации на 9 Мая-4

Свои циничные решения эстонские власти объясняют соображениями безопасности и общественного порядка. Наверное, эти же соображения лежат в основе решений об уничтожении памятников советским воинам-освободителям. В начале апреля в Эстонии осквернили мемориал красноармейцам, павшим в битве за освобождение острова Сааремаа. На памятнике оставили надписи с призывом к его сносу.

# Международная политика # День Победы

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