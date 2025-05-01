В Эстонии запретили шествия и демонстрации на 9 Мая

В Эстонии запретили День Победы. Публичные собрания, праздничные шествия и демонстрации в этот день теперь вне закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция балтийской республики будет задерживать и всех людей, которые помогали организовать подобные мероприятия. Такой ответ официального Таллина всем тем, кто когда-то освобождал в том числе и эстонскую землю от фашистов.

Подобные запреты в странах Балтии не в новинку, но в этот раз все юридически жестко. За гражданами 9 Мая будет пристально следить полиция. Виновных, то есть тех, кто осмелится отметить День Победы, ждет суровое наказание: штраф в почти 2,5 тысячи евро или даже лишение свободы до года.