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В Эстонии уничтожат все памятники советским воинам

21 мая 2024 11:47
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Война с памятью в Эстонии доходит до абсурда. С братских могил красноармейцев будут подняты останки солдат. Их перезахоронят подальше от населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии уничтожат все памятники советским воинам-1

А мемориалы, установленные на местах воинских захоронений, будут уничтожены. На снос каждого выделяется не более пяти дней. Таким образом, к концу 2025 года в республике не останется ни одного памятника.

Всего в Эстонии насчитывается около 100 братских могил, и планы их уничтожения вызвали возмущение у самих эстонцев. Они назвали это верхом цинизма и государственным вандализмом. Всего же правительство страны решило снести около 400 памятников и мемориалов советской эпохи.

# Международная политика # Новости Эстонии

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