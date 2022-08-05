В Эстонии сотни людей протестуют против сноса памятника воинам-освободителям

Новости Эстонии. В эстонской Нарве сотни людей вышли на акцию протеста против сноса памятника воинам-освободителям страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом послужили слухи о том, что городские власти намерены тайно его демонтировать. Вокруг монумента демонстранты разбили импровизированный лагерь, чтобы дежурить ночью и не подпустить к нему рабочих и технику. Протестующих поддержали как горожане, так и прибывшая на место полиция.