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В Эстонии сотни людей протестуют против сноса памятника воинам-освободителям

05 августа 2022 09:28
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Новости Эстонии. В эстонской Нарве сотни людей вышли на акцию протеста против сноса памятника воинам-освободителям страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии сотни людей протестуют против сноса памятника воинам-освободителям-1

Поводом послужили слухи о том, что городские власти намерены тайно его демонтировать. Вокруг монумента демонстранты разбили импровизированный лагерь, чтобы дежурить ночью и не подпустить к нему рабочих и технику. Протестующих поддержали как горожане, так и прибывшая на место полиция.

В Эстонии сотни людей протестуют против сноса памятника воинам-освободителям-4

Мэр Нарвы назвала слухи провокацией. Но министр внутренних дел, посетивший город накануне, неоднозначно высказался о необходимости его демонтажа.

# Акции протеста # Катри Райк # Кристиан Яани # Новости Эстонии # Фотофакт

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