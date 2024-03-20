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В Эстонии предложили ввести полное торговое эмбарго против России

20 марта 2024 19:57
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В Эстонии предложили полностью запретить импорт товаров из России в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии предложили ввести полное торговое эмбарго против России-1

Подобную идею Таллин выдвигал на суд коллег по политической арене и раньше, однако до сих пор страны – участницы Европейского союза не достигли полного согласия по данному вопросу. В Эстонии назвали эмбарго очевидным решением, однако другие европейские страны, видимо, считают иначе. На Западе осознали, что санкционному бумерангу свойственно возвращаться и больший вред подобные ограничения наносят не России, а самой Европе.

# Международная политика # Новости Эстонии

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