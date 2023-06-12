В Эстонии планируют вынести вотум недоверия премьер-министру

По мнению некоторых парламентариев, политика Каи Каллас построена на лжи и ее не интересует судьба своего же народа. Например, сейчас правящая коалиция пытается продавить законопроект о сокращении пособий для многодетных семей. И это в условиях серьезного экономического кризиса.

Вслед за Эстонией вотум недоверия может получить и премьер-министр Латвии. Этот вопрос станет главной повесткой на заседании Сейма через несколько дней. И как считают политологи, если двум премьер-министрам удастся избежать вотума недоверия, то им все равно стоит задуматься о правильности выбранного политического курса.