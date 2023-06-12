Прямой эфир

В Эстонии планируют вынести вотум недоверия премьер-министру

12 июня 2023 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прибалтику штормит. В Эстонии назревает серьезный политический кризис. В стране планируют вынести вотум недоверия премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии планируют вынести вотум недоверия премьер-министру-1

По мнению некоторых парламентариев, политика Каи Каллас построена на лжи и ее не интересует судьба своего же народа. Например, сейчас правящая коалиция пытается продавить законопроект о сокращении пособий для многодетных семей. И это в условиях серьезного экономического кризиса.

Вслед за Эстонией вотум недоверия может получить и премьер-министр Латвии. Этот вопрос станет главной повесткой на заседании Сейма через несколько дней. И как считают политологи, если двум премьер-министрам удастся избежать вотума недоверия, то им все равно стоит задуматься о правильности выбранного политического курса.

# Международная политика # Кая Каллас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Солдаты ВВС Великобритании больше не могут самостоятельно оплачивать свои счета
12 июня 2023 19:45

Солдаты ВВС Великобритании больше не могут самостоятельно оплачивать свои счета

Работодатели в США больше не обязаны проверять возраст детей при найме
12 июня 2023 19:43

Работодатели в США больше не обязаны проверять возраст детей при найме

Как зарождался тайваньский конфликт? Рассказываем историю, которой более 70 лет
12 июня 2023 19:02

Как зарождался тайваньский конфликт? Рассказываем историю, которой более 70 лет