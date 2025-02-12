В Эстонии на границу с Россией прибыли около тысячи американских военных

По данным СМИ, эта площадка создана еще в сентябре и может разместить до тысячи человек. Штаб предполагается использовать в качестве «точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО». В командовании Вооруженных Сил Эстонии сообщили, что подразделение будет принимать участие во всех пехотных учениях. Напомним, сейчас НАТО расширяет свое присутствие и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.