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В Эстонии должники могут остаться без энергетических пособий. Их деньги отдадут кредиторам

17 января 2022 06:35
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Новости Эстонии. Эстонские должники могут остаться без энергетических пособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Эстонии должники могут остаться без энергетических пособий. Их деньги отдадут кредиторам-1

В Палате судебных исполнителей и банкротных управляющих заявили, что «энергетические» субсидии от правительства могут быть принудительно использованы для покрытия долгов. По мнению ведомства, эти деньги считаются не социальным пособием, а доходом, и значит спокойно могут быть отданы кредиторам.  

В Эстонии должники могут остаться без энергетических пособий. Их деньги отдадут кредиторам-4

А в Латвии стало туго с частным извозом. По словам главы Минтранса, в Риге сильно сократилось количество таксистов, из-за чего их услуги стали стоить значительно дороже, а ждать машину проходится дольше. Все из-за высоких цен на топливо и запчасти, в результате чего частный извоз перестал приносить доход. Да и «языковые» требования в отношении русского языка к извозчикам никуда не делись, поэтому нанять новых трудно.   

# Экономический кризис # Фотофакт

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