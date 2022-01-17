В Эстонии должники могут остаться без энергетических пособий. Их деньги отдадут кредиторам

Новости Эстонии. Эстонские должники могут остаться без энергетических пособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате судебных исполнителей и банкротных управляющих заявили, что «энергетические» субсидии от правительства могут быть принудительно использованы для покрытия долгов. По мнению ведомства, эти деньги считаются не социальным пособием, а доходом, и значит спокойно могут быть отданы кредиторам.