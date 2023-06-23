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В ЕС заявили о трудностях в принятии новых санкции против России после 11 пакетов

23 июня 2023 11:19
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Европейскому союзу становится трудно проводить дальнейшую санкционную политику в отношении РФ после утверждения 11-го пакета ограничений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo, передает РИА Новости.

Глава ЕК заметила, что введенные против России санкции носят жесткий характер. Они будут и дальше оказывать сильное воздействие на страну. Глава Еврокомиссии также обратила внимание на важность недопущения попыток обойти ограничения. Фон дер Ляйен отметила, что с юридической точки зрения будет сложно финансировать восстановление Украины за счет российских замороженных активов, но ЕС прорабатывает этот вопрос. Она также сообщила, что соответствующее положение будет готово до начала брюссельских летних каникул.

Россия не раз заявляла о своей готовности справиться с угрозой санкционного давления. Однако в Москве отмечают, что Запад не хочет признавать неэффективность санкций. Президент России Владимир Путин уже заявлял о том, что Запад в долгосрочной перспективе стремится ослабить и сдержать РФ, а введенные санкции нанесли серьезнейший удар по всей глобальной экономике. Он также отметил, что главная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
 

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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