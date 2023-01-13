Лев Симба в зоопарке Рио отметил день рождения. Посмотрите, какой ледяной торт ему приготовили

Еще несколько десятков лет назад белый лев считался частью легенды, зародившейся в Африке.

И только в 1975 году исследователи впервые увидели в африканской саванне настоящих представителей хищников с необычным окрасом. Вот уже 14 лет такой живет в зоопарке Рио-де-Жанейро. День рождения льва по кличке Симба отметили необычным образом.

Рамиро Диас, ветеринар:

Мы сделали замороженный торт с мясом и разными вкусами, чтобы сделать его очень привлекательным. Кроме того, в Рио-де-Жанейро очень жарко, поэтому получить торт-мороженое, гигантское мороженое, очень приятно при такой температуре.

Прием по привнесению в жизнь животных зоопарка сюрпризов называется обогащение окружающей среды. Это решает сразу несколько задач: поощряет в том числе у хищников исследование новых вкусов и ощущений. По словам биологов зоопарка, происходящее дает животным возможность вести себя так, как в дикой природе.

Мне понравилось увидеть льва, потому что сегодня еще и мой день рождения. Я тоже хочу такой торт.