Лев Симба в зоопарке Рио отметил день рождения. Посмотрите, какой ледяной торт ему приготовили

Еще несколько десятков лет назад белый лев считался частью легенды, зародившейся в Африке.
Еще несколько десятков лет назад белый лев считался частью легенды, зародившейся в Африке.
И только в 1975 году исследователи впервые увидели в африканской саванне настоящих представителей хищников с необычным окрасом. Вот уже 14 лет такой живет в зоопарке Рио-де-Жанейро. День рождения льва по кличке Симба отметили необычным образом.
Рамиро Диас, ветеринар:
Мы сделали замороженный торт с мясом и разными вкусами, чтобы сделать его очень привлекательным. Кроме того, в Рио-де-Жанейро очень жарко, поэтому получить торт-мороженое, гигантское мороженое, очень приятно при такой температуре.
Прием по привнесению в жизнь животных зоопарка сюрпризов называется обогащение окружающей среды. Это решает сразу несколько задач: поощряет в том числе у хищников исследование новых вкусов и ощущений. По словам биологов зоопарка, происходящее дает животным возможность вести себя так, как в дикой природе.
Мне понравилось увидеть льва, потому что сегодня еще и мой день рождения. Я тоже хочу такой торт.
Симба находится в зоопарке в Рио с 2016 года после перевода его из вольеров, которые размещались в Санта-Катарине, другом бразильском штате.
*На правах рекламы.
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