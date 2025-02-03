В ЕС намерены пересмотреть Конвенцию о статусе беженцев

Документ, который подписали 144 государства, запрещает высылать или возвращать нелегалов в страны, где их жизни или свободе угрожает опасность. Однако как раз этот принцип все чаще попирается демократическими государствами Европы. Поэтому в ЕС хотят законодательно разрешить выдворять людей, бегущих от войны и лишений туда, откуда они приехали. По мнению разработчиков нового документа, странам ЕС становится все сложнее принимать большое количество мигрантов. Они якобы не справляются с миллионами заявлений на получение статуса беженца. Поэтому проблему с нежелательными для ЕС людьми – можно решить, отказав им в убежище. Остается добавить, что поправки в международную конвенцию о статусе беженцев инициировала и подготовила Польша.