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В Эквадоре пёс спас семерых человек ценой собственной жизни

23 апреля 2016 14:32
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Новости Эквадора. Лабрадор по кличке Дайко, который спас семерых человек из-под завалов после разрушительного землетрясения в Эквадоре, умер от обезвоживания.

Четыре дня пес самоотверженно работал в зоне стихийного бедствия. Благодаря ему спасателям удалось найти живыми под развалинами домов людей.

Дайко было четыре года, три из которых он прослужил в пожарной части.



В тот день, после возвращения пожарно-спасательного подразделения в часть, пес потерял сознание. Как пишет местная пресса, ветеринары сделали все возможное, чтобы помочь псу. Проститься с Дайко пришли спасатели и горожане.

Запись на странице пожарной части в Facebook:
Этот замечательный пес, обладатель многих национальных и международных сертификатов, помогал нам во всех спасательных работах. Когда щенок Дайко появился в нашей команде, он покорил всех нас своим взглядом и дружелюбным характером... Для всех пожарных Ибарра это большая потеря, потому что Дайко был одним из лучших в поиске людей во время катастроф. Мы хотим поблагодарить Дайко за то, что он пожертвовал своей жизнью ради исполнения долга.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре в ночь на 17 апреля.

По последним данным, удар стихии унес жизни 570 человек. Стихию уже признали самым масштабным землетрясением за последние четыре десятка лет. 

# Фотофакт # Землетрясение в Эквадоре

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