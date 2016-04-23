В Эквадоре пёс спас семерых человек ценой собственной жизни

Новости Эквадора. Лабрадор по кличке Дайко, который спас семерых человек из-под завалов после разрушительного землетрясения в Эквадоре, умер от обезвоживания.



Четыре дня пес самоотверженно работал в зоне стихийного бедствия. Благодаря ему спасателям удалось найти живыми под развалинами домов людей.



Дайко было четыре года, три из которых он прослужил в пожарной части.







В тот день, после возвращения пожарно-спасательного подразделения в часть, пес потерял сознание. Как пишет местная пресса, ветеринары сделали все возможное, чтобы помочь псу. Проститься с Дайко пришли спасатели и горожане.



Запись на странице пожарной части в Facebook:

Этот замечательный пес, обладатель многих национальных и международных сертификатов, помогал нам во всех спасательных работах. Когда щенок Дайко появился в нашей команде, он покорил всех нас своим взглядом и дружелюбным характером... Для всех пожарных Ибарра это большая потеря, потому что Дайко был одним из лучших в поиске людей во время катастроф. Мы хотим поблагодарить Дайко за то, что он пожертвовал своей жизнью ради исполнения долга.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре в ночь на 17 апреля.

По последним данным, удар стихии унес жизни 570 человек. Стихию уже признали самым масштабным землетрясением за последние четыре десятка лет.