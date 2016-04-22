Посол Эквадора поблагодарил белорусов за поддержку в связи с разрушительным землетрясением

Новости Эквадора. У побережья Эквадора произошло новое землетрясение. Толчок магнитудой около 6 был зафиксирован на северо-западе страны. Данные о пострадавших и разрушениях от нового удара стихии уточняются.

В стране, чтобы покрыть расходы на восстановление после серии землетрясений, вводится новый налог. Так граждане Эквадора с капиталом более миллиона долларов будут обязаны выплатить государству порядка 10 тысяч.

Тем временем число жертв стихии продолжает расти. В скорбном списке уже около 6 сотен имён. Свыше 5 тысяч пострадали. Поисково-спасательные работы в стране продолжаются уже пятые сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы продолжают оставлять слова сочувствия и скорби в книге соболезнований, открытой в посольстве Эквадора. Сегодня страницы пополнились десятками новых записей. Поддержку и соболезнования выразили не только представители дипкорпуса, но и рядовые белорусы.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Честно говоря, я даже не ожидал, что, казалось бы, в столь далекой от Эквадора стране настолько глубоко будут сопереживать и чувствовать нашу боль. Я приятно поражен той солидарностью, которую проявили белорусы и, если прочитать записи, оставленные в книге соболезнований, наворачиваются слезы. Так проникновенно можно написать лишь от чистого сердца.