В Эквадоре активизировался вулкан Сангай. Пепел от него может пагубно повлиять на посевы

Новости Эквадора. В Эквадоре активизировался вулкан Сангай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнедышащая гора выбросила потоки огня и лавы, а столб дыма поднялся на 10 километров.

По данным специалистов, такой активности вулкан не проявлял уже больше года. За сутки он совершил более сотни сильных выхлопов.

Жилые дома, улицы и растения в шести провинциях страны оказались покрыты толстым слоем пепла. В некоторых районах это может пагубно сказаться на сельскохозяйственных посевах.