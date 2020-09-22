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В Эквадоре активизировался вулкан Сангай. Пепел от него может пагубно повлиять на посевы

22 сентября 2020 12:04
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Новости Эквадора. В Эквадоре активизировался вулкан Сангай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнедышащая гора выбросила потоки огня и лавы, а столб дыма поднялся на 10 километров.  

В Эквадоре активизировался вулкан Сангай. Пепел от него может пагубно повлиять на посевы-1

По данным специалистов, такой активности вулкан не проявлял уже больше года. За сутки он совершил более сотни сильных выхлопов.  

Жилые дома, улицы и растения в шести провинциях страны оказались покрыты толстым слоем пепла. В некоторых районах это может пагубно сказаться на сельскохозяйственных посевах.  

В Эквадоре активизировался вулкан Сангай. Пепел от него может пагубно повлиять на посевы-4

В Эквадоре активизировался вулкан Сангай. Пепел от него может пагубно повлиять на посевы-6

Отметим, вулкан Сангай входит в десятку самых высоких на планете. Его высота составляет 5230 метров, а на вершине находятся три активных кратера.  

# Извержение вулкана # Фотофакт

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