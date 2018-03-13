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В Египте пресекли нелегальную торговлю человеческими органами

13 марта 2018 10:05
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Новости Египта. В Каире задержали преступную группу, занимавшуюся продажей органов. Среди семерых человек, взятых под стражу – врачи и посредники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте пресекли нелегальную торговлю человеческими органами-1

По информации правоохранителей, злоумышленники выискивали малоимущих, беженцев и других, нуждающихся в деньгах людей и склоняли к продаже органов. Кроме того аферисты принуждали своих жертв подписывать финансовые бумаги, чтобы они не имели возможности обратиться в полицию или отказаться от операции.

В Египте пресекли нелегальную торговлю человеческими органами-4

И это не единичный случай задержания такого рода мошенников. В феврале 2018 стражам правопорядка также удалось пресечь деятельность преступной банды.

# Фотофакт # Торговля людьми

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