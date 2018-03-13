В Египте пресекли нелегальную торговлю человеческими органами

Новости Египта. В Каире задержали преступную группу, занимавшуюся продажей органов. Среди семерых человек, взятых под стражу – врачи и посредники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации правоохранителей, злоумышленники выискивали малоимущих, беженцев и других, нуждающихся в деньгах людей и склоняли к продаже органов. Кроме того аферисты принуждали своих жертв подписывать финансовые бумаги, чтобы они не имели возможности обратиться в полицию или отказаться от операции.