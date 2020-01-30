В Домодедово экстренно сел самолёт. Одна из пассажирок угрожала взрывом

Новости России. В Домодедово экстренно приземлился самолет Симферополь – Москва.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7, одна из пассажирок самолета сообщила о том, что у нее есть взрывное устройство. Женщина стояла в проходе. Командир самолета по инструкции сообщил о случившемся в аэропорт и наземные службы. Самолет приземлился обратно в Домодедово.

Воздушное судно поместили на отдельную стоянку аэропорта, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщил источник в экстренных службах, женщина стояла в проходе между креслами с сумкой и угрожала взрывом. Но никаких действий пассажирка не предпринимала.

На борту самолета находились около 200 человек.

Пресс-служба аэропорта отметила, что в таких ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. «Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия».