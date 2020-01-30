Первые случаи заражении коронавирусом зафиксированы на Филиппинах и в Индии

Новости мира. Коронавирус стремительно расширяет свою географию. Первые случаи заражения выявили на Филиппинах и в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасную болезнь обнаружили у тех, кто недавно находился в эпицентре вируса – городе Ухань.

Первый случай заражения выявили в Финляндии. Жертвами коронавируса стали уже 170 человек

По последним данным, жертвами эпидемии стали 170 человек. Число заболевших приближается к 8 тысячам. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим днем наблюдается небольшой спад количества новых инфицированных. Однако несмотря на это, мировое сообщество все еще обеспокоено сложившейся ситуацией.