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Первые случаи заражении коронавирусом зафиксированы на Филиппинах и в Индии

30 января 2020 11:17
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Новости мира. Коронавирус стремительно расширяет свою географию. Первые случаи заражения выявили на Филиппинах и в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасную болезнь обнаружили у тех, кто недавно находился в эпицентре вируса – городе Ухань.

Первый случай заражения выявили в Финляндии. Жертвами коронавируса стали уже 170 человек

По последним данным, жертвами эпидемии стали 170 человек. Число заболевших приближается к 8 тысячам. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим днем наблюдается небольшой спад количества новых инфицированных. Однако несмотря на это, мировое сообщество все еще обеспокоено сложившейся ситуацией.

Первые случаи заражении коронавирусом зафиксированы на Филиппинах и в Индии-1

Крупнейшие мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай, многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из Уханя.

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

По мнению китайских властей, вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, затем пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Первые случаи заражении коронавирусом зафиксированы на Филиппинах и в Индии-4

# Коронавирус # Фотофакт

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