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В Украине ветер и снегопад обесточил 400 населённых пунктов

30 января 2020 12:36
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Новости Украины. В Украине почти 400 населённых пунктов остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине ветер и снегопад обесточил 400 населённых пунктов-1

Причина – непогода. Из-за сильного ветра и снегопада сработала автоматическая система защиты. Больше всего обесточенных городов в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

В Украине ветер и снегопад обесточил 400 населённых пунктов-4

В восстановительных работах задействованы десятки бригад. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в некоторых регионах погода ухудшится. 

В Украине ветер и снегопад обесточил 400 населённых пунктов-7

# Электроснабжение # Фотофакт

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