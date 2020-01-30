В Украине ветер и снегопад обесточил 400 населённых пунктов

Новости Украины. В Украине почти 400 населённых пунктов остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – непогода. Из-за сильного ветра и снегопада сработала автоматическая система защиты. Больше всего обесточенных городов в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.