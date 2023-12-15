В Дании и Нидерландах арестовали подозреваемых в подготовке теракта

Три человека были арестованы в Дании и один в Нидерландах по подозрениях в подготовке теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в полиции, все задержанные являются членами ХАМАС и имеют боевой опыт.

Они планировали нападение на еврейские учреждения в Европе и закупали для этого оружие и взрывчатку. В Дании до максимального уровня повышен уровень террористической опасности. Угроза нападений исламистов в стране многократно возросла после того как ультраправые активисты повредили несколько копий Корана. В связи с этим рейды полиции будут проходить повсеместно.