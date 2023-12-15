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Израиль нанёс массированный удар по городу Хан-Юнис

15 декабря 2023 13:35
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Израиль сегодня, 15 декабря, нанес один из самых массированных ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам местных жителей, обстрел ведется как с земли, так и с воздуха.

Израиль нанёс массированный удар по городу Хан-Юнис-1

Кроме того, израильские танки и самолеты усилили бомбардировки северной части анклава и «Рафаха», который находится на юге. Сотни раненых сейчас доставляются в больницы, которые уже не в состоянии оказать им полноценную помощь. Среди пострадавших много детей. Как заявили в командовании ЦАХАЛ, боевые действия в секторе вступили в критическую фазу. Армия, несмотря на яростное сопротивление боевиков, намерена покончить с ХАМАС к началу 2024 года. На этом настаивает и главный союзник Израиля – США. Вашингтон сомневается в его способности сократить потери среди гражданского населения.

# Палестина-Израиль

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