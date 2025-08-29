Китайский Тяньцзинь готов принять саммит ШОС

Китайский Тяньцзинь готов к политическому событию планетарного масштаба. Об этом 29 августа заявили городские власти. Уже в воскресенье в городе откроется саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, внимание к форуму со стороны китайских властей – особое.

В Тяньцзинь приедут лидеры более 20 стран, в том числе глава нашего государства, а также руководители 10 международных организаций, что объясняет неподдельный интерес к мероприятию мировых СМИ. Освещать событие будут 3 тысячи журналистов. В городе уже открылся масштабный пресс-центр, где созданы все условия для оперативной и качественной работы медиагрупп. Стоит отметить, что весь город преобразился к мероприятию. Власти постарались, чтобы он стал не только безопасным, но и максимально привлекательным для участников и гостей саммита.

Цзяо Юн, заместитель директора Муниципального комитета по городскому управлению Тяньцзиня (Китай):

После благоустройства городского ландшафта, модернизации инфраструктуры и озеленения, движение по городским дорогам стало более безопасным и быстрым. Сам город выглядит более аккуратным и ухоженным, сохраняя свою уникальную культуру и оживленную атмосферу. Образно говоря, Тяньцзинь готов встречать гостей со всего мира безупречной улыбкой и гордой осанкой.

Предполагается, что за два дня работы саммита руководители государств-участников ШОС утвердят стратегию развития организации на ближайшие 10 лет, выступят с заявлениями по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне и 80-летия основания ООН, а также примут ряд итоговых документов по укреплению сотрудничества в области безопасности, а также в экономической и гуманитарной сферах.