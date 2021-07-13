В числе задержанных за убийство президента Гаити есть бывшие информаторы ФРБ

Новости Гаити. Стали известны новые детали убийства президента Гаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появляется все больше данных, которые свидетельствуют о том, что нападение на главу страны могло быть частично подготовлено в США. Дело в том, что в числе задержанных по этому делу есть бывшие информаторы американских правоохранительных органов, а также ФБР.

К таким выводам пришли следователи Гаити. То, что один из подозреваемых действительно периодически был источником информации, подтвердили в Управлении по борьбе с наркотиками США. После убийства мужчина связался с сотрудниками агентства, которые призвали его сдаться, а затем сообщили о данных контактах властям в Гаити. В ФБР комментировать ситуацию отказались.