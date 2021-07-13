Прямой эфир

В числе задержанных за убийство президента Гаити есть бывшие информаторы ФРБ

13 июля 2021 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гаити. Стали известны новые детали убийства президента Гаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появляется все больше данных, которые свидетельствуют о том, что нападение на главу страны могло быть частично подготовлено в США. Дело в том, что в числе задержанных по этому делу есть бывшие информаторы американских правоохранительных органов, а также ФБР.

В числе задержанных за убийство президента Гаити есть бывшие информаторы ФРБ-1

К таким выводам пришли следователи Гаити. То, что один из подозреваемых действительно периодически был источником информации, подтвердили в Управлении по борьбе с наркотиками США. После убийства мужчина связался с сотрудниками агентства, которые призвали его сдаться, а затем сообщили о данных контактах властям в Гаити. В ФБР комментировать ситуацию отказались.

В числе задержанных за убийство президента Гаити есть бывшие информаторы ФРБ-4

Президент Жовенель Моиз погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию ночью 7 июля. Его супруга получила ранения.

# Убийство # Жовенель Моиз # Мартина Моиз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в Геленджике. Есть погибший, среди пострадавших – подросток
13 июля 2021 13:09

Взрыв в Геленджике. Есть погибший, среди пострадавших – подросток

Посмотрите, как медведи в зоопарке Москвы спасаются от аномальной жары
13 июля 2021 11:05

Посмотрите, как медведи в зоопарке Москвы спасаются от аномальной жары

В Ираке горит больница для пациентов с коронавирусом. Погибли более 50 человек
13 июля 2021 09:20

В Ираке горит больница для пациентов с коронавирусом. Погибли более 50 человек