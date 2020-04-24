Начинают работать ТЦ и разрешают внутренние полёты. Всё больше стран мира смягчают карантин

Новости мира. Все больше стран смягчают карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых штатах Бразилии возобновили работу торговые центры. Восстанавливать деловую активность намерены постепенно, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в регионах.

Между тем, в Республике Корея для посещения открыли рекреационный лес, а во Вьетнаме местным авиакомпаниям разрешили возобновить внутренние полеты.

В Дубае и Абу-Даби начинают работать рынки, торговые и деловые центры

Кроме того, в Бельгии 24 апреля состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором будет принято решение об общей стратегии выхода страны из карантина.