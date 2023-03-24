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В центре Тель-Авива полиция применила водомёты против демонстрантов

24 марта 2023 09:21
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Новости Израиля. Не прекращаются протесты в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители страны недовольны судебной реформой, которая, по мнению митингующих, угрожает демократическим принципам страны. Тысячи людей прошли маршем по главной улице Тель-Авива, парализовав движение в центре города.  

В центре Тель-Авива полиция применила водомёты против демонстрантов-1

Для того чтобы очистить улицы от демонстрантов, полиция применила водометы. Десятки человек задержаны. Многотысячная демонстрация прошла и в городе Бней-Брак, на несколько часов парализовав его жизнь.  

В центре Тель-Авива полиция применила водомёты против демонстрантов-4

Протесты в Израиле обострились в начале года, когда ультраправое правительство премьера Нетаньяху приняло новый закон, который позволяет ему контролировать судей и ограничивает полномочия Верховного суда.  

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# Протесты # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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