В центре Тель-Авива полиция применила водомёты против демонстрантов
Новости Израиля. Не прекращаются протесты в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители страны недовольны судебной реформой, которая, по мнению митингующих, угрожает демократическим принципам страны. Тысячи людей прошли маршем по главной улице Тель-Авива, парализовав движение в центре города.
Для того чтобы очистить улицы от демонстрантов, полиция применила водометы. Десятки человек задержаны. Многотысячная демонстрация прошла и в городе Бней-Брак, на несколько часов парализовав его жизнь.
Протесты в Израиле обострились в начале года, когда ультраправое правительство премьера Нетаньяху приняло новый закон, который позволяет ему контролировать судей и ограничивает полномочия Верховного суда.
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