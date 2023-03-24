В центре Тель-Авива полиция применила водомёты против демонстрантов

Новости Израиля. Не прекращаются протесты в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители страны недовольны судебной реформой, которая, по мнению митингующих, угрожает демократическим принципам страны. Тысячи людей прошли маршем по главной улице Тель-Авива, парализовав движение в центре города.

Для того чтобы очистить улицы от демонстрантов, полиция применила водометы. Десятки человек задержаны. Многотысячная демонстрация прошла и в городе Бней-Брак, на несколько часов парализовав его жизнь.