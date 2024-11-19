В центре Нью-Йорка бездомный зарезал 3 прохожих

Чрезвычайное происшествие в Нью-Йорке. Вооруженный ножами мужчина напал на прохожих. Жертвами инцидента стали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 2,5 часа на Манхэттене, в самом центре американского мегаполиса, продолжалась резня. Как сообщили в полиции, мужчина нападал на случайных людей. Первым от его рук погиб строитель, а затем рыбак. После этого злоумышленник дошел до штаб-квартиры ООН, где нанес несколько ножевых ранений женщине.

Свидетелем преступления стал таксист, который сообщил о нем в полицию. Прибывший наряд задержал подозреваемого, которым оказался 51-летний бездомный. При обыске у него нашли два больших кухонных ножа.

Мотивы злоумышленника неизвестны. А городские власти пытаются выяснить, почему вооруженный мужчина несколько часов свободно разгуливал по центру Нью-Йорка, убивая людей.