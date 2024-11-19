Прямой эфир

В центре Нью-Йорка бездомный зарезал 3 прохожих

19 ноября 2024 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чрезвычайное происшествие в Нью-Йорке. Вооруженный ножами мужчина напал на прохожих. Жертвами инцидента стали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Нью-Йорка бездомный зарезал 3 прохожих-2

Почти 2,5 часа на Манхэттене, в самом центре американского мегаполиса, продолжалась резня. Как сообщили в полиции, мужчина нападал на случайных людей. Первым от его рук погиб строитель, а затем рыбак. После этого злоумышленник дошел до штаб-квартиры ООН, где нанес несколько ножевых ранений женщине. 

Свидетелем преступления стал таксист, который сообщил о нем в полицию. Прибывший наряд задержал подозреваемого, которым оказался 51-летний бездомный. При обыске у него нашли два больших кухонных ножа. 

Мотивы злоумышленника неизвестны. А городские власти пытаются выяснить, почему вооруженный мужчина несколько часов свободно разгуливал по центру Нью-Йорка, убивая людей.

# Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
В Грузии демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками
19 ноября 2024 08:27

В Грузии демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками

Потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тыс. военных убитыми и ранеными
19 ноября 2024 08:24

Потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тыс. военных убитыми и ранеными

Количество жертв обрушения дома в Танзании выросло до 13 человек
19 ноября 2024 08:05

Количество жертв обрушения дома в Танзании выросло до 13 человек