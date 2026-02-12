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В Буэнос-Айресе полиция разогнала протестующих против трудовой реформы водомётами

12 февраля 2026 08:39
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Настоящую войну развернули рабочие Аргентины в борьбе за свои права. На улицы Буэнос-Айреса вышли десятки тысяч человек, протестуя против трудовой реформы, предложенной президентом страны Хавьером Милеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Буэнос-Айресе полиция разогнала протестующих против трудовой реформы водомётами-2

Помимо всего прочего она предполагает сокращение многих социальных выплат, дает больше прав работодателям, ограничивает деятельность профсоюзов и запрещает забастовки. Мирная акция протеста быстро переросла в беспорядки. Когда демонстранты подошли к зданию Сената, их встретили усиленные наряды полиции. В правоохранителей полетели камни и коктейли Молотова. Те в ответ применили водометы и слезоточивый газ. 

В ходе столкновений, которые продолжались до позднего вечера, ранения получили трое полицейских и около 20 демонстрантов. Задержано более 10 человек. Власти пообещали найти и наказать всех зачинщиков беспорядков. 

# Протесты

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