В Буэнос-Айресе полиция разогнала протестующих против трудовой реформы водомётами

Настоящую войну развернули рабочие Аргентины в борьбе за свои права. На улицы Буэнос-Айреса вышли десятки тысяч человек, протестуя против трудовой реформы, предложенной президентом страны Хавьером Милеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо всего прочего она предполагает сокращение многих социальных выплат, дает больше прав работодателям, ограничивает деятельность профсоюзов и запрещает забастовки. Мирная акция протеста быстро переросла в беспорядки. Когда демонстранты подошли к зданию Сената, их встретили усиленные наряды полиции. В правоохранителей полетели камни и коктейли Молотова. Те в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

В ходе столкновений, которые продолжались до позднего вечера, ранения получили трое полицейских и около 20 демонстрантов. Задержано более 10 человек. Власти пообещали найти и наказать всех зачинщиков беспорядков.