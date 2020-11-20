В Ереване полиция задерживает активистов, которые перекрывают дороги

Новости Армении. Протестующие вновь перекрывают дороги в Ереване. Несколько групп людей вышли на проезжую часть, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты требуют отставки премьер-министра из-за подписания соглашения по Карабаху. Правоохранители просили демонстрантов разойтись, однако безрезультатно. От слов стражи порядка перешли к делу: митингующих задерживают.

19 ноября в армянской столице прошли аналогичные акции. Не обошлось без инцидентов: один из водителей протаранил колонну людей, которые блокировали движение. Полицейские взяли под стражу несколько десятков человек.