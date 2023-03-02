В Брянской области завершена операция по ликвидации украинских диверсантов
Вылазка украинских диверсантов в Брянской области пресечена. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России. Во избежание новых жертв со стороны населения противника «выдавили» на территорию Украины и нанесли артиллерийский удар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Операция по ликвидации боевиков велась несколько часов. По результатам проверки в селе Любечане оперативники ФСБ обнаружили большое количество взрывных устройств. Сейчас идет разминирование.
Напомним, утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате их атаки погибли два человека. 11-летний мальчик получил ранение. Однако его удалось оперативно передать медикам. Малышу сделали операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Диверсанты из Украины обстреляли машину в 80 км от белорусской границы. Подробности здесь.
Отметим, село Любечане располагается примерно в 80 километрах от белорусской границы. Однако, как заявили в Госпогранкомитете нашей страны, охрана белорусско-украинского участка ведется в усиленном режиме. У ведомства достаточно сил и средств для обеспечения безопасности рубежей.
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