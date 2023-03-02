В Брянской области завершена операция по ликвидации украинских диверсантов

Вылазка украинских диверсантов в Брянской области пресечена. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России. Во избежание новых жертв со стороны населения противника «выдавили» на территорию Украины и нанесли артиллерийский удар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция по ликвидации боевиков велась несколько часов. По результатам проверки в селе Любечане оперативники ФСБ обнаружили большое количество взрывных устройств. Сейчас идет разминирование.