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В Британской Колумбии введён режим ЧП из-за пожаров

19 августа 2023 14:45
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Новости Канады. В канадской провинции Британская Колумбия введен режим чрезвычайного положения. Беспрецедентные меры приняты в связи с сильнейшими лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британской Колумбии введён режим ЧП из-за пожаров-1

Эвакуации подлежат целые города. А общее число тех, кто должен покинуть свои дома, в регионе возросло до 25 тысяч. Информации о жертвах пока не поступало. В борьбе с огнем провинции помогают свыше 200 пожарных из Мексики. Также скоро прибудут дополнительные бригады из Центральной Канады.

Напомним, сейчас на северо-западе страны бушуют свыше 230 пожаров. Площадь возгораний составляет 165 тысяч гектаров. И, как заявляют официальные лица, следующие 48 часов будут критическими, поскольку пламя слишком быстро распространяется.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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