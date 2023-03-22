В Британии ждут коронации Карла III – за день скупили 1500 кружек с его изображением

Новости Великобритании. В Британии ждут коронации Карла III, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь предстоящего события сотни мастеров готовят сувениры. Их продажи уже стартовали, но производство не прекращается. Ведь за день покупатели скупили полторы тысячи кружек с изображением Карла III.