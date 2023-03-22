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В Британии ждут коронации Карла III – за день скупили 1500 кружек с его изображением

22 марта 2023 15:34
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Новости Великобритании. В Британии ждут коронации Карла III, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь предстоящего события сотни мастеров готовят сувениры. Их продажи уже стартовали, но производство не прекращается. Ведь за день покупатели скупили полторы тысячи кружек с изображением Карла III.

В Британии ждут коронации Карла III – за день скупили 1500 кружек с его изображением-1

Мы делаем довольно много разных изделий. Кружка – самый популярный сувенир. Также есть небольшая тарелка, чайник, подставка для торта. Еще делаем корону.

В Британии ждут коронации Карла III – за день скупили 1500 кружек с его изображением-4

Традиция изготавливать сувениры в честь знаменательных королевских событий – существует давно. Судя по ажиотажу, она по-прежнему популярная. Напомним, коронация Карла III состоится 6 мая.

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# Королевская семья # Карл III # Фотофакт

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