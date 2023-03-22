В Ницце протестующие захватили вокзал

Новости Франции. Во Франции становится популярным новый вид протестов против пенсионной реформы. Митингующие стали блокировать движение поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сегодня, 22 марта, в Ницце сотни людей захватили вокзал и перекрыли железнодорожные пути, устроив на них стихийный митинг. Дебоширы выкрикивали нелицеприятные фразы в адрес Макрона, после чего бросили под колеса стоящего состава чучело с лицом президента республики. Аналогичные акции прошли накануне в Лионе и Клермон-Ферране.