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В Ницце протестующие захватили вокзал

22 марта 2023 15:25
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Новости Франции. Во Франции становится популярным новый вид протестов против пенсионной реформы. Митингующие стали блокировать движение поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ницце протестующие захватили вокзал-1

В Ницце протестующие захватили вокзал-3

Так, сегодня, 22 марта, в Ницце сотни людей захватили вокзал и перекрыли железнодорожные пути, устроив на них стихийный митинг. Дебоширы выкрикивали нелицеприятные фразы в адрес Макрона, после чего бросили под колеса стоящего состава чучело с лицом президента республики. Аналогичные акции прошли накануне в Лионе и Клермон-Ферране.

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# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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